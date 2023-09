Lions Club Mödling lud zur ersten Lions-Wies'n ein

Pünktlich um 15.30 wurde das erste Fass Bier von Lions Präsident Stefan Konrath und Mödlings Bürgermeister und Nationalratsabgeordnetem Hans Stefan Hintner, ÖVP, am Mödlinger Kobenzl angestochen. Damit konnte ein unterhaltsames und facettenreiches Fest beginnen. Neben zahlreichen Wies'n typischen Aktivitäten wie Wettnageln, Baumstammsägen und Dosenschießen gab es auch eine Prämierung des Lions-Trachtenpärchen 2023. Die Jury dafür war äußerst prominent besetzt. So beäugten Star-Friseur Josef Winkler, Winzer Otto Pferschy, Regenbogental-Gründerin Margarethe Weiss-Beck und Künstlerin Caity Black die Kandidatinnen und Kandidaten sehr genau. Kulinarisch verwöhnte das Mödlinger Kobenzl Team mit Weißwurst, Grillhendl und Käsespätzle, musikalisch sorgte das beliebte Duo Amore für zünftige Stimmung, das mit Wies'n- und Austro Hits einige Gäste auf den Tanzboden lockte und sogar den Bürgermeister zu einem Ständchen überreden konnte. Eine wahrlich erfolgreiche Charity-Veranstaltung, mit der wertvolle 3.000 Euro an Margarethe Weiss-Beck und ihr Regenbogental übergeben werden konnten.

Mödlings Bürgermeister Hans Stefan Hintner, Margarethe Weiss-Beck, Lions-Präsident Stefan Konrath bei der Scheckübergabe. Foto: Martin Spörker

Der Lions Club Mödling bedankt sich herzlichst bei allen die mitgefeiert haben und plant bereits die zweite Lions-Wies'n für 2024.