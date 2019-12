Die Bevölkerung des Landes spendet - jedoch kommen die Zuwendungen bei den Empfängern auch tatsächlich in der gewünschten Größenordnung an? Das fragten sich Martin Hofbauer und Ossy Valenta und organisieren eine eigene Charity-Veranstaltung, bei der sie direkt einer bedürftigen Familie in Zusammenarbeit mit der Bezirkshauptmannschaft Baden eine Zuwendung überreichen wollen.

Als Veranstaltung entschieden sie sich für eine öffentliche Versteigerung im Lokal "Genusseria" in der Pfarrgasse 7 in Baden, die heute, 16. Dezember um 18 Uhr im oder vor dem Lokal stattfinden wird. Weinliebhaber stöberten dazu im Vorfeld in ihren Lagern und überbrachten ein bzw. zwei "ausgewählte" besondere Weine (spezielle Raritäten), die öffentlich versteigert werden.

Die Spendeneinnahmen werden direkt an eine Vertreterin der Bezirkshauptfrau übergeben, die die Summe 1:1 an eine bedürftige Familie überreichten wird.