Die Starsopranistin Natalia Ushakova gibt heuer wieder ein Konzert in der Sommerarena. „Die charmante Künstlerin präsentiert ihr Programm mit leidenschaftlichen Werken aus Oper und Operette“, heißt es in der Presseaussendung. Ushakova ist ja traditionell ein Mal im Jahr in Baden als Künstlerin zu Gast.

Für ihr diesjähriges Konzert hat sie die schönsten Werke von Puccini, Verdi, Strauß und Lehar ausgewählt, die sie in ihrem austro-russischen Background interessant interpretieren wird. Begleitet wird sie vom Orchester der Bühne Baden unter Leitung von Michael Zehetner. Info: www.arienindersommerarena.at