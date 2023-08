Poysdorfer Radyweg in Baden inspiriert

Bei der Eröffnungsrede zur Ausstellung „Gustav Klimt“ im Mai in Baden hat Landtagspräsident Karl Wilfing die gebürtige Weinviertler Künstlerin Christa Holzbauer inspiriert, den Radyweg, eine der schönsten Hohlwegkellergassen, zu malen.

Die Künstlerin hat seitdem den Poysdorfer Radyweg in Öltechnik auf Leinen für die Ewigkeit festgehalten und lud Karl Wilfing in ihr Atelier nach Weissenbach an der Triesting ein, um ihm das in den letzten drei Monaten entstandene Gemälde zu zeigen.

Wilfing schwärmt vom Ölgemälde: „Ich bin vom Handwerk und der Farbgebung in Blau-Gold begeistert. Ein wunderbares Werk, das mich bei längerer Betrachtung sofort gedanklich in unsere längste Kellergasse in Poysdorf, dem Radyweg, entführt.“

Traditionelle Technik der Renaissance-Künstler bis hin zur Wiener Moderne

Christa Holzbauer lebt und arbeitet in ihrem Atelier in Weißenbach an der Triesting und in Baden bei Wien. Von 1980 bis 2022 war sie als Kunstpädagogin in Schulen tätig und unterrichtete von 2018 bis 2022 an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Die Künstlerin präsentierte ihre Ölbilder in mehreren Ausstellungen, unter anderem in Österreich, Slowenien, Italien, Kroatien und Ungarn.

Ihre Ölgemälde waren schon mehrmals in Baden im Haus der Kunst in Einzelausstellungen als auch gemeinsam mit ihren Studierenden zu sehen. Dabei begann sie ihre Porträtserie Mitte der 1980er Jahre und entwickelte sich von traditionellen Techniken der Renaissance-Künstler hin zur Künstlerischen Avantgarde und Wiener Moderne.