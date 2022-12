Bad Vöslau: Im zweiten Anlauf zum neuen Stadtchef

Werbung

Bad Vöslau hat regionalpolitisch neue Zeichen gesetzt. Mit der Wahl von Bürgermeister Christian Flammer (Liste Flammer) wird auch ein frischer kommunaler Wind im Gemeinderat wehen.

22 Stimmen von 34 anwesenden Mandataren, insgesamt umfasst der Gemeinderat 37 Politiker, haben Flammer ihre Stimme gegeben. Fünf Mandatare wählten Eva Mückstein (Die Grünen) ebenfalls fünf Mandatare Vizebürgermeister Thomas Mehlstaub (Liste Flammer), einer die NEOS unter Alexander Laimer und eine Stimme bekam Stadträtin Anita Tretthann (Liste Flammer).

Bürgernah auf Erkundungs-Tour

Das frisch gewählte Stadtoberhaupt von Vöslau, Gainfarn und Großau wird sich nun in erster Linie auf das Einarbeiten in sein neues Amt konzentrieren und freut sich auf die Zusammenarbeit mit allen Parteien, den Vereinen und seinem Team der engagierten Gemeindemitarbeiter. Im Gespräch mit der NÖN legt er die Karten auf den Tisch und stellt klar: „Ich war nie ein Typ, der sich hinter dem Schreibtisch versteckt und das werde ich auch bleiben.“ Sein Credo: Bürgernähe und wertschätzende, parteiübergreifende Dialoge mit stets offenem Ohr für alle Mandatare und sämtliche Anliegen. Mit dem Familienhund wird Flammer, mit Stift und Zettel gewappnet, Touren durch ganz Bad Vöslau machen, um möglichst nah an der Bevölkerung zu sein, das Gespräch zu suchen und zu notieren, in welchen Bereichen er Verbesserungsbedarf sieht. In der Folge wird auch alles ehest möglich erledigt werden.

Die Stimmen der Bad Vöslauer Opposition

Peter Gerstner (FPÖ) freut sich auf die Zusammenarbeit mit Christian Flammer, „denn er hat die Zeit genutzt und wir haben konstruktive Gespräche auch bezüglich der Zentrumsplanung in Bad Vöslau geführt. Ich werde ihn jedoch auch in bester Kooperation an seinen Taten messen.“

Von der SPÖ gibt es laut Stefan Rabits „nur einen mittelmäßigen Zuspruch im Gemeinderat. Christian Flammer ist unserer Forderung nachgekommen, um Gespräche auf Augenhöhe zu führen. Das fordern wir als Opposition weiterhin“, sagt Rabits. „Auf der Grundlage, welche Projekte für die Stadt er sich für die kommenden Jahre zuordnen kann und wird, werden wir auch die dementsprechenden politischen Entscheidungen im Konsens treffen.“

Alexander Laimer (NEOS) erklärt: „Wir sind eine junge, innovative Partei, die stärkste in der Region. Wir möchten einen gemeinsamen Nenner finden. Denn Politik als Machtspiel ist nicht konstruktiv. Wichtig sind Änderungen und nicht nur reine Statements.“ Die Grünen wünschen Christian Flammer „für die große Aufgabe alles Gute, viel Kraft und Freude am Gestalten“, sagt Stadträtin Eva Mückstein. „Wir hoffen auf gute Zusammenarbeit und ein respektvolles und konstruktives Miteinander.“ Ebenso hofft die ÖVP laut Stadtrat Karl Lielacher „auf eine gute und kollegiale Zusammenarbeit in Zukunft! Dass wir gemeinsam eine positive Zukunft für die Stadt Bad Vöslau gestalten und unsere Stadt weiter so gut geführt wird, wie in der Vergangenheit“, ergänzt er.

Hans Böck: „Neuer Captain on Board“

Der österreichische Journalist, langjähriger NÖN-Wirtschaftsredakteur und Tele-Geschäftsführer Hans Böck sieht den Bürgermeister, der zugleich mit seinem Neu-Einstieg in die Fußstapfen des Listengründers und seines Vaters Alfred Flammer tritt, als „neuen Captain an Board“. Die Stimmen des Miteinanders überholten das Nein: Nach dem Auszug der Großparteien aus der Gemeinderatssitzung wurde zu dem Nein der Großparteien eine Stimme des Miteinanders, die überwogen hat“, sagt Hans Böck, der auch der Chef der Internetseite zitate.eu ist.

Damit stellt die Liste Flammer den dritten Bürgermeister in Folge. Listengründer und Altbürgermeister Alfred Flammer übergab 2003 nach 18 „Dienstjahren“ an Christoph Prinz. Dieser legte am 22. November nach 19 Jahren das Amt nieder und machte damit Platz für Christian Flammer.

