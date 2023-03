Durchbruch mit TV-Landkrimi: Weissenbacherin für Romy nominiert

Einen Plan B gab’s für Christina Cervenka nie – dafür aber einen glasklaren Plan A: Schauspielerin werden. Das war schon in jungen Jahren das große berufliche Ziel der gebürtigen Kärntnerin. Was sie auch in Gesprächen mit ihrer Mutter regelmäßig kundtat. „Mama, wenn ich groß bin, dann spiel‘ ich in ,Fluch der Karibik 111‘“, soll Cervenka laut eigener Überlieferung gerne gesagt haben.

Nominierung sei „große Überraschung und Ehre“

Mit Johnny Depp stand Cervenka bis dato zwar noch nicht vor der Kamera – den Traum, Schauspielerin zu werden, hat sie sich aber allemal erfüllt. Dass sie den Job nicht nur mit Begeisterung, sondern auch mit viel Erfolg ausübt, beweist ihre Nominierung für den Publikumspreis „Romy“ in der Kategorie „Entdeckung weiblich“ für ihre Hauptrolle im Kärntner Landkrimi „Immerstill“. Eine „große Überraschung und Ehre“, sagt die 29-Jährige: „Ich habe einen Anruf erhalten, dass ich nominiert wurde, durfte es aber noch nicht erzählen. Es war gar nicht so leicht, das so lange für mich zu behalten, das ist ja doch eine aufregende Neuigkeit!“

Bühnen- und Schauspielerfahrung sammelte Cervenka nicht nur in der Schulzeit – auch familiär tauchte sie früh in diese Welt ein. „Meine Oma, die in Baden lebt, war Schauspielerin, auch ihre Schwester. Und mein Urgroßvater war am Burgtheater Dramaturg und Direktor. Ich war also schon früher viel im Theater.“ Erfahrungen, die sie mitnehmen konnte: Nach dem Studium an der Uni Graz hatte sie Engagements am dortigen Schauspielhaus, dem Burgtheater oder dem Wiener Akademietheater.

„Am besten lernt man, wenn man schon dreht!“

Schließlich gelang der Sprung ins Film-Genre: „Das hat mich immer schon fasziniert, das war auch mein großes Ziel.“ Neben kleineren Rollen in „SOKO Donau“ oder „Die Toten von Salzburg“ folgte schließlich mit „Immerstill“ endgültig der TV-Durchbruch. Und damit verbunden viel Arbeit, stellt Cervenka in dem 90-Minüter doch die Hauptprotagonistin Lisa Schiller dar. „Man liest das Drehbuch gefühlt hundert Mal, beginnt zu erahnen, was das für ein Mensch ist. Aber am besten lernt man dann doch, wenn man bereits dreht“, erzählt Cervenka. Mit ihrer Rolle – Lisa sucht im Film nach ihrer verschwundenen Schwester – konnte sie sich gut identifizieren: „Sie ist eine starke Frau, die für etwas kämpft, das ihr ein Herzensanliegen ist. Mir war wichtig, dass die Figur sympathisch rüberkommt, nicht verkrampft.“

Wie das Gefühl schließlich war, sich selbst in einem Spielfilm zu sehen? Cervenka muss lachen: „Ehrlich gesagt war ich überwältigt, schließlich habe ich mich noch nie selbst in einer so großen Rolle gesehen.“ Natürlich sei sie auch selbstkritisch, doch unterm Strich sei sie äußerst zufrieden mit dem Ergebnis: „Es ist schön, dass er genau so geworden ist.“

Während Cervenka nun auf das Ergebnis der „Romy“-Onlineabstimmung wartet – noch bis 19. März kann gevotet werden –, stehen bereits die nächsten Projekte für die 29-Jährige an. War sie erst am vergangenen Sonntag im Wiener „Tatort“ zu sehen, steht sie demnächst für „Die Toten vom Bodensee“ vor der Kamera. „Allzu viel darf ich noch nicht verraten, aber es ist eine größere Sache für mich und eine tolle Rolle.“ Und wer weiß: Mit gerade einmal 29 Jahren kann auch der große Blockbuster mit Johnny Depp noch kommen…

Christina Cervenka im neuesten Österreich-"Tatort". Foto: ORFPrisma Film

Hintergrund

Zur Person: Christina Cervenka (29) wurde in Klagenfurt geboren und wuchs in Völkermarkt auf. Nach dem Schauspielstudium in Graz spielte sie im dortigen Schauspielhaus, dem Burgtheater oder dem Wiener Akademietheater. Nach ihrer ersten TV-Produktion „Spuren des Bösen“ wirkte sie in „SOKO Donau“, „Die Toten von Salzburg“ sowie – zuletzt – im „Tatort“ mit. Ihre Darstellung der „Lisa“ in „Immerstill“ brachte ihr eine „Romy“-Nominierung ein. Sie lebt in Graz, Wien, Kärnten sowie Weissenbach an der Triesting.

Zu „Immerstill“: Lisa Schiller hat ihr Heimatdorf Immerstill weit hinter sich gelassen und betreibt einen kleinen Cupcake-Laden in Wien. Als ihre jüngere Schwester Marie und deren Freundin Natalie plötzlich verschwinden, kehrt sie zurück, um auf eigene Faust nach den Vermissten zu suchen. Doch Immerstill macht seinem Namen alle Ehre und noch bevor Lisa mit Hilfe ihres Ex-Freundes, des Polizisten Patrick, einer richtigen Spur nachgehen kann, wird ein totes Mädchen in den Auen der Drau gefunden. (Quelle: ORF)

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.