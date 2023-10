10 Jahre „Klima & Umwelt Filmtage“ in Baden gefeiert

Im Rückblick ein mutiges Unterfangen - war die Klimakrise damals doch noch kein allgegenwärtiges Thema. In den ersten zehn Jahren der „Klima & Umwelt Filmtage“ wurden in Baden 93 Filme gezeigt - auch Österreich- und Weltpremieren - und an 43 Diskussionen haben 110 Podiumsgäste teilgenommen. Unter ihnen: Friedensnobelpreisträgerin Renate Christ, Wissenschaftler des Jahres 2022 Franz Essl, Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb und AMS-Chef Johannes Kopf.

Foto: zVg

„Es hat mit einer verrückten Idee begonnen und die Leute beim Cinema Paradiso waren für unkonventionelles Programme von Beginn an zu begeistern. So hat sich eine außergewöhnliche Zusammenarbeit mit diesem besonderen Kino in Baden und seinem Leiter Andreas Sattra entwickelt“, sagt Mitveranstalter Gerfried Koch: „Die 'Klima & Umwelt Filmtage' wurden in meinen zwölf Jahren bei der Stadtgemeinde Baden zum absoluten Lieblingsprojekt.“

„Die 10. Festivalwoche wurde von 1.589 Kinobegeisterten besucht und die Diskussionen mit den Podiumsgästen waren auf einem sehr hohen Niveau“, betont Andreas Sattra vom Cinema Paradiso Baden.

Foto: zVg

Bürgermeister Stefan Szirucsek und Vizebürgermeisterin Helga Krismer: „Die Klimakrise werden wir bis nächstes Jahr nicht gelöst haben, darum wird es auch 2024 zum 11. Mal dieses besondere Festival geben. Wir sind gespannt, was die Festivalverantwortlichen herbeizaubern werden.“

Die Veranstalter - Stadtgemeinde Baden, Cinema Paradiso und Energie- und Umweltagentur Niederösterreich (eNu) - hatten sich für das heurige Jubiläumsjahr einige Spezialformate überlegt. Dazu zählen der erstmals österreichweit ausgeschriebene Jugendkurzfilmwettbewerb „ClimateShorts“, Filmbrunch in Kooperation mit Foodsharing Baden oder die unterhaltsame Lesung des Autors Jaroslav Rudiš über seine Reiseerlebnisse in den Zügen durch Europa. Es wurden heuer auch eine Weltpremiere, eine Österreichpremiere und ein Film-Preview in Baden gezeigt.