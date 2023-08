Fulminanter Badener Open Air Kino Sommer

5.000 Besucherinnen und Besucher strömten zum Filmfest direkt in der Innenstadt Badens und sorgten für lebendiges Sommer-Feeling in der Stadt. An 25 Spieltagen flimmerten Österreichische Publikumshits wie „Griechenland“ und „Der Fuchs“, Oscar-Kandidaten wie „Tár“ und „Casablanca“ und exklusive Previews wie „Die einfachen Dinge“ (ab 22. September im Cinema Paradiso Baden) und „Jeanne du Barry“ (ab 25. August im Cinema Paradiso Baden) über die große Leinwand.

Zum Start am Theaterplatz Baden begrüßte Bürgermeister Stefan Szirucsek gemeinsam mit Alexander Syllaba und Clemens Kopetzky (Geschäftsführung Cinema Paradiso) sowie Andreas Sattra (Projektleitung Cinema Paradiso Baden) das Publikum im ausverkauften Open Air Kino. Auf der Leinwand spielte Thomas Stipsits in Griechenland groß auf. Foto: 2023psb/c.kollerics

Bergsteiger-Legende Reinhold Messner in Baden

Ein besonderes Highlight war der Besuch von Bergsteiger-Legenden Reinhold Messner und Wolfgang Nairz zum Film „Sturm am Manaslu“. Nach dem Film sprachen die Berg-Experten über ihre Expedition zum Himalaya 1972 und über aktuelle Entwicklungen im Bergsport.

Wolfgang Nairz und Reinhold Messner am 12. August bei Sturm am Manaslu . Foto: Bernd Alfanz

„Der Fuchs“ mit Teil der Crew in Baden

Zum Film „Der Fuchs“ war Regisseur Adrian Goiginger zu Gast. Als Überraschungsgäste nahm der Regisseur einen Teil des Film-Teams nach Baden mit. Darunter: Simon Morzé (Hauptdarsteller), Adriane Gradziel (Hauptdarstellerin), Joseph Soisits, Stan Steinbichler und Joshua Bader. Das Ensemble rund um Hauptdarsteller Simon Morzé begeisterte mit Anekdoten zum Dreh und beantwortete die Fragen des Publikums.

Das Ensemble von Der Fuchs mit Andreas Sattra (Projektleiter Cinema Paradiso Baden). Foto: Cinema Paradiso

Weitere filmische Publikumsmagneten waren „Barbie“ von Arthouse-Filmemacherin Greta Gerwig, die tanzbare Komödie „Die Rumba-Therapie“ und die französische Aussteiger-Komödie „Die einfachen Dinge“ (ab 22. September im Cinema Paradiso Baden zu sehen).

„Barbie“ entpuppte sich als Publikumsliebling und begeisterte auch mit besonderen Marketingaktivitäten. Die Barbie-Foto-Box im Kino war beim Publikum besonders beliebt.

Als Abschluss-Film begeisterte der Film-Klassiker „Casablanca“ mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergman das Publikum. „Ein perfekter Ausklang eines grandiosen Sommerkino-Monats“, findet Viktoria Schaberger vom Cinema Paradiso.

Das aktuelle Kinoprogramm im Cinema Paradiso Baden findet sich hier: https://www.cinema-paradiso.at/baden/programm/