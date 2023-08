Grandioser Start des Open Air Kinos am Badener Theaterplatz

Badens ÖVP-Bürgermeister Stefan Szirucsek begrüßte gemeinsam mit Alexander Syllaba und Clemens Kopetzky (Geschäftsführung Cinema Paradiso) sowie Andreas Sattra (Projektleitung Cinema Paradiso Baden) das Publikum im ausverkauften Open Air Kino. Auf der Leinwand spielte Thomas Stipsits in „Griechenland“ groß auf.

Der Start des Open Air Kinos am Theaterplatz Baden verlief phänomenal: An den ersten fünf Spieltagen pilgerten knapp 1.500 Besucher in die Fußgängerzone von Baden und erlebten cineastische Highlights in gemütlicher Sommer-Kino Atmosphäre. „So lässt sich Urlaub in der barocken Innenstadt direkt am wunderschönen Theaterplatz genießen“, schwärmt Alexander Syllaba.

Das Cinema Paradiso Open Air Kino am Theaterplatz Baden bietet noch bis 20. August die neuesten Filme und Publikumslieblinge der letzten Monate. „Erleben Sie unvergessliche Momente in der Altstadt Badens mit ganz großem Kino zum Lachen, Weinen und Staunen. Dazu ein frisches Popcorn und ein kühles Getränk von der Cinema Bar und das einmalige Kino-Erlebnis unter dem Sternenhimmel ist perfekt!“, versprechen sich die Organisatoren viel.

Highlights im Open Air Kino 2023: Am 12. August sind Reinhold Messner und Wolfgang Nairz zu Gast zum Film „Sturm am Manaslu“. Am 17. August präsentiert Regisseur Adrian Goiginger seinen Film „Der Fuchs“. Und bereits am 10. August ist mit „The Big Lebowski“ der Kult-Film der Coen-Brüder zurück auf der großen Leinwand. Wer an dem Tag im Bademantel kommt, ist auf einen White Russian eingeladen!

Das weitere Programm (bei jedem Wetter)

Di 1.8. 20.45 Hallelujah: Leonard Cohen OmU

Mi 2.8. 20.45 Everything Everywhere All At Once

Do 3.8. 20.45 Die Nachbarn von oben

Fr 4.8. 20.45 Triangle of Sadness

Sa 5.8. 20.45 Book Club 2

So 6.8. 20.30 Der Super Mario Bros. Film

Mo 7.8. 20.30 20.000 Arten von Bienen

Di 8.8. 20.30 Moonage Daydream OmU

Mi 9.8. 20.30 Die Insel der Zitronenblüten

Do 10.8. 20.30 The Big Lebowski - White Russian Night

Fr 11.8. 20.30 I wanna dance with somebody

Sa 12.8. 20.30 Sturm am Manaslu (Reinhold Messner zu Gast)

So 13.8. 20.15 Die Schule der magischen Tiere 2

Mo 14.8. 20.15 Hive

Di 15.8. 20.15 Die einfachen Dinge

Mi 16.8. 20.15 Tár

Do 17.8. 20.15 Der Fuchs (Adrian Goiginger zu Gast)

Fr 18.8. 20.15 Jeanne du Barry

Sa 19.8. 20.15 Griechenland

So 20.8. 20.00 Casablanca

Bei Schlechtwetter startet der jeweilige Film im Kino in der Beethovengasse 2a ab ca. 21.30 Uhr.

Kinotickets sind an der Kinokassa bzw. online unter https://www.cinema-paradiso.at/baden/programm/openair/jederzeit/ erhältlich. Eintritt Filme: 9,90 EUR, Cinema Paradiso Card 1 Euro ermäßigt. Täglicher Spielbetrieb, Filmbeginn bei Einbruch der Dunkelheit.