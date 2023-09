Leobersdorf: Sensationen zwischen Himmel und Erde

Unter dem klangvollen Motto „Sensationen zwischen Himmel und Erde“ präsentiert Alex Kaiser in Leobersdorf „spektakuläre Attraktionen, humane Freiheitsdressuren mit edlen Pferderassen und sanften Wüstenschiffen sowie urkomische Comedy mit Lachgarantie“.

Besonders stolz ist der Zirkusdirektor, die preisgekrönte „Gerling-Truppe“ für die diesjährige Österreich-Tournee verpflichten zu haben. Die aus Kolumbien stammende Truppe wurde für ihre atemberaubenden Darbietungen am Hochseil und am rotierenden Todesrad beim internationalen Zirkusfestival in Monte Carlo mit dem Oscar der Zirkuswelt, einem „goldenen Clown“ ausgezeichnet!

Für das große Lachen im wohltemperierten Zirkuszel sorgt Spaßmacher Bartolini aus Polen. Weitere Höhepunkte der Circusshow sind Mister Maiwen mit einer rasanten Tempojonglage, die „Königin der Lüfte“ Alicia Kaiser am Ringtrapez und wagemutige Jockeyreiterei am Pferderücken.

Vorstellungen sind Montag und Donnerstag um 17 Uhr, Freitag & Samstag um 15 und 19 Uhr sowie Sonntag um 14 Uhr. Dienstag und Mittwoch ist spielfrei.