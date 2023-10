Im Badener Theater am Steg trafen Worte auf Musik: GAMP!

Es ist wahrlich ein nicht alltägliches Konzerterlebnis, wenn Worte auf Noten prallen, wenn Mündliches auf Alphornklänge trifft, wenn Posaunentöne Gesprochenes umschmeicheln, wenn Mündliches auf Tonales reagiert, wenn Klangsynthese sich mit Lyrik paart, wenn das Publikum nonstop sechzig Minuten gebannt dem Geschehen auf der Bühne folgt, dann …, ja dann zieht GAMP an den Strippen, dann brennt GAMP auf der Bühne ein Feuerwerk ab, dann hat Markus Geiselhart den Ton, dann hat Peter Ahorner das Wort – ergriffen, geblasen, erdacht, komponiert, festgelegt, improvisiert.

Die künstlerische Zusammenarbeitzwischendem Pfaffstättner Markus Geiselhart (Posaune, Alphorn) und Peter Ahorner (Mündliche Gedanken) findet aktuell in dem Duo-Projekt GAMP statt und feierte in Baden im Theater am Steg ein sensationelles Debüt vor einem aufmerksamen, am Ende begeisterten Publikum.

Der Komponist und Musiker Markus Geiselhart setzte seine Posaune als Soloinstrument ein, verfremdete elektronisch ihre Klänge und ließ sein Alphorn mächtig erklingen. Darüber, darunter, dazwischen legte der Lyriker und Rezitator Peter Ahorner seine tiefsinnigen und anregenden Texte als mündliche Gedanken.

Ein wahrer rarer Genuss, wie GAMP das Spiel zwischen Musik und Text meisterlich beherrscht. Dieses Konzert macht Lust auf mehr von diesem Duo! Mehr von GAMP gibt es dann sicher im nächsten Jahr, hier wurde das Duo-Projekt auch bereits für das Förderprogramm „musik aktuell“ in Niederösterreich ausgewählt.