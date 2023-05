Classic meets Jazz Konzertabend mit Robert Werner in Baden

Lesezeit: 2 Min Andreas Fussi

Robert Werner tritt heute Abend im Haus der Kunst in Baden auf (im Bild bei seiner Konzertpremiere in seiner neuen Heimatstadt Baden im Dezember des Vorjahres). Foto: Andreas Fussi

E in frühlingshafter Konzertabend von Robert Werner steht am Mittwoch, 10. Mai, im Festsaal des Hauses der Kunst am Programm.