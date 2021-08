Im Asylbetreuungszentrum Traiskirchen (Bezirk Baden) wurden mittlerweile 46 Infektionen mit Covid-19 registriert. Das waren um elf mehr als am Vortag. In der Erstaufnahmestelle Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) wurden indes 22 Fälle (minus eins) gemeldet, teilte das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mit.

Der Cluster in einer Produktionsfirma im Bezirk Neunkirchen hat sich auf 16 Infektionen (minus eins) reduziert, jener in einem Erzeugungsbetrieb im Bezirk Wiener Neustadt-Land von zehn auf sieben. In Zusammenhang mit einer Großfamilie im Bezirk Krems blieb die Zahl der Infizierten mit 14 unverändert.