Nach Polizeieinsatz wird im AMS Baden wieder gearbeitet

Wie online auf noen.at berichtet, erschien ein Mann in Wien bei seiner Ex-Frau. Diese gab an, dass ihr Ex-Partner sie mit einer Schusswaffe bedroht habe. Die Frau schlug über den Notruf Alarm, worauf eine Fahndung anlief, die von der Bundeshauptstadt in den Süden nach Niederösterreich in die Bezirkshauptstadt Baden führte. Gegen Mittag kam es dabei zu einem Einsatz im Badener AMS, wo der Gesuchte vermutet wurde.

Frau bedroht & geflüchtet Cobra-Einsatz bei Fahndung: Gesuchter doch nicht im AMS Baden

Kontrollinspektor Markus Dittrich von der Landespolizeidirektion Wien erläutert: „Das Handy des Mannes wurde im Bereich des AMS Baden geortet. Nachdem seine Ex-Frau angegeben hatte, er habe eine Schusswaffe bei sich, wurde auch das Einsatzkommando Cobra zu diesem Einsatz hinzugezogen.“ Zuvor war es der Polizei gelungen, den Mann anzurufen. Doch nicht nur die Spezialkräfte rückten zum AMS Baden aus, sondern auch Kräfte des Bezirkspolizeikommandos Baden. Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter Hannes Faustmann berichtet: „Es gab eine gefährliche Drohung in Wien, die Wiener Kollegen hatten die Info, dass sich der Täter in Baden aufhalten soll. Es hat sich jetzt aber herausgestellt, dass der gesuchte Mann nicht wie vermutet im Gebäude des AMS war.“

Die Fahndung wird zur Zeit fortgesetzt. Im AMS hat sich die Lage wieder beruhigt. AMS-Geschäftsstellenleiterin-Stellvertreterin Petra Wagner sagt: „Der ganze Einsatz ist sehr professionell abgelaufen. Die Kolleginnen und Kollegen konnten in ihren Büros bleiben, es niemand zu Schaden gekommen.“