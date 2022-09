Bankomatkarte ­in Leobersdorf gestohlen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Geldbörse war im Fahrzeug des Opfers abgelegt, das auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in Leobersdorf, Bezirk Baden, abgestellt war. Als die Geschädigte den Einkauf in den Kofferraum einräumte, wurde sie von einem unbekannten Mann in spanischer Sprache angesprochen. Vermutlich lenkte sie dieser Mann ab und gleichzeitig passierte der Diebstahl.

Foto: LPD NÖ

Bis etwa 11.45 Uhr wurden mit der entfremdeten Bankomatkarte drei Bargeldbehebungen bei einer Bankfiliale in Traiskirchen durchgeführt. Der Code dürfte zuvor beim Bezahlvorgang ausgespäht worden sein.

Die Schadenssumme beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wird um Veröffentlichung der beigeschlossenen Lichtbilder ersucht.

Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung des unbekannten Täters, werden an die Polizeiinspektion Leobersdorf, Telefonnummer 059133-3308, erbeten.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.