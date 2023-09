Bezirk Baden: Auf einen Kaffee mit der Polizei

Im heurigen Juli startete im Rahmen der Initiative GEMEINSAM.SICHER mit der Polizei die Aktion "Coffee with Cops“. Nach einigen Testversuchen wird die Initiative jetzt österreichweit ausgerollt, im Oktober findet die Initiative im Bezirk Baden statt. Die Idee dahinter: Bei einer Tasse Kaffee tauschen sich Polizei und Bevölkerung auf Augenhöhe über Anliegen, Probleme oder auch einfach nur Alltägliches aus.

Bezirkspolizeikommandant Oberstleutnant Oliver Wilhelm erläutert: „Durch einen unkomplizierten Austausch auf neutralem Boden sollen Barrieren und Vorurteile abgebaut werden. Bei einer Tasse Kaffee kommt die Polizei mit Bürgerinnen und Bürgern zusammen. Der Aufbau von Netzwerken und der Austausch von sicherheitsrelevanten Ideen in entspannter Umgebung stehen im Vordergrund. Ziel ist es, zusammen mit Polizei und Bevölkerung das nahe Lebensumfeld sicherer, besser und lebenswerter zu machen.“

Im Bezirk Baden sind für Oktober fünf Termine geplant:

Dienstag, 3. Oktober von 14 bis 17 Uhr in Traiskirchen in der Arkadia; Freitag, 6. Oktober von 15 bis 18 Uhr beim Gemeindeamt Pfaffstätten; Dienstag, 17. Oktober von 9 bis 12 Uhr auf dem Gemeindeamt Ebreichsdorf; Freitag, 20. Oktober von 14 bis 17 Uhr in der Fußgängerzone Berndorf beim Kulturamt und ebenfalls in Berndorf am Montag, 23. Oktober von 9 bis 12 Uhr in der Passage.

Vonseiten der Polizei werden bei diesen Aktionen jeweils der/die Sicherheitsbeauftragte der örtlichen Polizeidienststelle, ein Präventionsbeamter sowie eine weitere Polizeibeamtin oder ein weiterer Polizeibeamter teilnehmen. Der Bezirkspolizeikommandant betont: „Ich stehe dieser Initiative sehr positiv gegenüber und freue mich auf viele Kontakte und bereichernde Gespräche mit der Bevölkerung.“