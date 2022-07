Werbung

Häufungsfälle mit bis zu 27 Betroffenen wurden laut dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) in Pflegeheimen in den Bezirken Baden, Mistelbach, St. Pölten, Melk und Mödling sowie in Produktionsfirmen in den Bezirken Amstetten, Scheibbs und Gmünd verzeichnet. Niederösterreichweit wurden 1.723 Neuinfektionen gemeldet.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.