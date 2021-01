Nach der PCR-Nachtestung werden nun die positiven Proben einem speziellen Vortest auf die neue Mutation unterzogen, teilten Landeshauptmann-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Sonntag mit.

Die Virusmutation ist bei einer Untersuchung der Technischen Universität (TU) Wien nachgewiesen worden. Am Samstag haben daher in den Gemeinden des Gemeindeverbands Abwasserbeseitigung Raum Bad Vöslau zusätzliche Testungen stattgefunden. Testmöglichkeiten gab es in allen elf Kommunen: Bad Vöslau, Berndorf, Hirtenberg, Enzesfeld-Lindabrunn, Furth an der Triesting, Pottenstein, Hernstein, Kottingbrunn, Schönau an der Triesting, Leobersdorf und Weissenbach an der Triesting.

Coronavirus Variante B.1.1.7 im Raum Bad Vöslau nachgewiesen

Zusätzlich werden die beiden Verbandsgemeinden Hernstein und Kottingbrunn ab nächster Woche je eine weitere permanente Antigen-Teststraße für die Bevölkerung einrichten, um regelmäßig eine Testmöglichkeit anbieten zu können. Damit gibt es dann insgesamt sechs permanente Testeinrichtungen im Bezirk Baden und inzwischen mehr als 140 Testorte in ganz Niederösterreich, hieß es weiters.