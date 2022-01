Badens Apotheken bauen Testangebot aus

Die Badener Apotheken sorgen nun auch am Wochenende für deutlich ausgebaute Coronatest-Kapazitäten.

So öffnet ab 21. Jänner die Marien Apotheke, Leesdorfer Hauptstraße 26, nun auch am Sonntag, von 10 bis 18 Uhr. Montag bis Freitag ist Testen von 7 bis 17.45 Uhr. Der Container am Parkplatz des Billa plus-Marktes in der Mühlgassse 48 (Betreiber: Marienapotheke) hat nun Samstag von 8 bis 18.30 und Sonntag von 10 bis 18.30 geöffnet. Montag bis Freitag bleibt 8 bis 18.45 Uhr.

Die Heiligen Geist Apotheke am Hauptplatz 6 hat nun Samstag 8 bis 11.45 Uhr sowie Montag bis Freitag 8 bis 17.45.

Die Landschaftsapotheke am Hauptplatz testet Montag bis Freitag 8 bis 13 & 14 bis 17 Uhr. Der Container am Strandbad hat unter der Woche von 10 bis 15 sowie neu an Wochenenden 10 bis 18.30 geöffnet. Die Heilquell Apotheke testet Montag bis Samstag 8 bis 10 Uhr.