Coronabedingt abgesagt Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner traurig über Pearl Jam-Absage

Mussten enttäuscht das Areal vor der Wiener Stadthalle wieder verlassen, da das Pearl Jam Konzert abgesagt wurde: Verena und Daniel Sonnleitner. Foto: Fussi

P andemie-bedingt wurde auch das Pop-Konzert von Pearl Jam, erst 2020 und dann 2021 abgesagt. Am 20. Juli hätte es jetzt in der Wiener Stadthalle so weit sein sollen.