52 Fälle in Erstaufnahmestelle Traiskirchen

Nach Angaben aus dem Büro von Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) bedeutete dies in dem Langzeit-Cluster einen Anstieg von 13 Infektionen. Von 108 auf 102 Erkrankte geschrumpft ist der Hotspot im Zusammenhang mit einem Heurigenbetrieb im Bezirk Bruck a. d. Leitha.

Mittlerweile 38 (plus sechs) positive Tests gab es rund um einen im Bezirk St. Pölten ansässigen Produktionsbetrieb. Frisch aufgepoppt sind unterdessen elf Fälle im Zusammenhang mit einer Veranstaltung in Wiener Neustadt.

In Summe gab es in Niederösterreich am Samstag 1.783 Neuinfektionen. Das waren zwar weniger als am Freitag (1.841), dennoch bedeutete diese Zahl im Bundesland den zweithöchsten Wert an Erkrankungen binnen 24 Stunden seit Beginn der Pandemie.