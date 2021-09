Am Donnerstag wurden Angaben aus dem Büro der niederösterreichischen Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) zufolge 86 Fälle (plus zehn) verzeichnet. In der Asylbetreuungsstelle in Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) gab es 13 Infizierte (plus eins).

Auf zehn (plus eins) gestiegen ist die Zahl der Fälle in einer Universität in Krems. Neu hinzugekommen sind zwölf Infektionen in einem Therapiezentrum im Bezirk Melk.