Absoluter Höchststand in Baden

Ein absoluter Höchststand wird am Montag bei den Coronafällen im Bezirk Baden: gemeldet: 9.935 Fälle wurden verzeichnet. Konkret sind von 7. bis 13. März 4.775 neue Positive angefallen. 2.174 Personen sind wieder genesen und sechs Menschen in dieser Zeit verstorben. „Wir verzeichnen derzeit bis zu 850 positive Personen pro Tag, im Gegenzug dazu nur etwa die Hälfte an Genesenen“, informiert Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner. Die Intensivbettauslastung betrage dennoch nur 9 Prozent.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden