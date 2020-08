Alle Tests in Berndorfer Pflegeheim negativ .

Nach drei Coronavirus-Fällen in einem Pflege- und Betreuungszentrum in Berndorf (Bezirk Baden) ist am Mittwoch ein umfangreiches Screening aller 250 Mitarbeiter und Klienten abgeschlossen worden. Sämtliche Testergebnisse waren negativ, teilte ein Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mit. Lediglich eine Person müsse nachgetestet werden.