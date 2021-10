Anstieg der Fälle in Erstaufnahmestelle Traiskirchen

42 Fälle waren um acht mehr als am Vortag, teilte das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mit. Unverändert zehn waren es in der Asylbetreuungsstelle Schwechat, 21 (plus eins) in einem Pflegeheim ebenfalls im Bezirk Bruck a.d. Leitha.

ÖGK Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Nach einer privaten Zusammenkunft im Bezirk Lilienfeld gab es noch 20 Infizierte. 23 waren es am Mittwoch. Nach einer Veranstaltung im Bezirk Melk wurden 21 Erkrankte (minus drei), bei einem Automobilzulieferer im Bezirk Scheibbs 23 (plus eins) und in einer Produktionsfirma im Bezirk St. Pölten-Land 14 (plus zwei) gezählt.