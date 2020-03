Betretungsverbot für Erstaufnahmezentrum Traiskirchen .

Die Bezirkshauptmannschaft Baden hat am Dienstag ein Betretungsverbot für das Erstaufnahmezentrum Traiskirchen erlassen. Auslöser waren zwei bestätigte Coronavirus-Fälle in der Betreuungsstelle, teilte der Landespressedienst in einer Aussendung mit. Die Maßnahme gilt vorerst bis zum 13. April.