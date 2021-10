Verzeichnet wurden am Freitag nach Angaben aus dem Büro von Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) 79 Fälle und damit um sieben weniger als am Vortag. Der Hotspot in der Asylbetreuungsstelle in Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) umfasste 16 Infizierte (plus drei).

Minimal vergrößert hat sich auch der Corona-Häufungsfall um eine Universität in Krems. Hier wurden am Freitag elf Erkrankte (plus eins) gezählt.