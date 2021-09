Verzeichnet wurden nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) 115 Fälle und damit um 13 weniger als am Vortag. Im Erstaufnahmezentrum Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) wurden 18 positiv Getestete (minus drei) registriert.

Neue Daten gab es auch zum Wachauer Volksfest in Krems. Drei weitere Erkrankte gaben laut dem Büro der Landesrätin im Rahmen des Contact Tracings an, neben anderen Orten auch die Veranstaltung besucht zu haben. Die Zahl jener Personen, die das Volksfest in dem Zusammenhang nannten, stieg damit auf 97.