Im Zusammenhang mit dem Häufungsfall im oberösterreichischen St. Wolfgang (Bezirk Gmunden) wurde eine weitere Covid-19-Ansteckung eines Niederösterreichers bekanntgegeben. Insgesamt wurden hier somit 21 direkt Betroffene sowie zwei Folgefälle aus dem Bundesland registriert.

In Bezug auf die drei Infektionen in einem Pflege- und Betreuungszentrum in Berndorf (Bezirk Baden) standen die Testergebnisse von 250 Personen noch aus. Für die Einrichtung war ein Besuchsverbot erlassen worden. In den Clustern um eine Tauffeier in Emmersdorf (Bezirk Melk) und um einen Handwerksbetrieb in Mödling vermeldete der Sprecher keine weiteren Erkrankten.