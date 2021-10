Vermeldet wurden am Mittwoch aus dem Büro von Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) exakt 99 Infektionen und damit um 14 weniger als am Vortag. In der Asylbetreuungsstelle in Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) gab es 13 nachweislich Erkrankte (plus zwei).

Vergrößert hat sich auch der bereits bekannte Hotspot im Zusammenhang mit einem Therapiezentrum im Bezirk Melk. Hier wurden 17 Fälle (plus zwei) gezählt.