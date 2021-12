Größter NÖ Cluster mit 46 Fällen in Justizanstalt Hirtenberg

46 Infektionen (minus sechs) wurden in der Justizanstalt Hirtenberg gemeldet. Ein Anstieg auf 34 positiv Getestete wurde laut Büro von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) rund um die Asylbetreuungsstelle Traiskirchen registriert. In Verbindung mit dem Stift Heiligenkreuz wurden nach APA-Informationen weiter 17 Infektionen gezählt.

Neu dazugekommen ist ein Cluster in einem Pflegeheim im Bezirk Bruck a.d. Leitha mit elf Betroffenen. Gleich hoch war die Anzahl der Fälle in der Justizanstalt Sonnberg (Bezirk Hollabrunn) und in einer Produktionsfirma im Bezirk Scheibbs. Bei beiden Clustern wurde ein Rückgang der positiv Getesteten im Vergleich zum Vortag verzeichnet.