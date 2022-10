Daher wird seit vergangenem Freitag, 30. September, wieder geimpft, diesmal nicht in den Stadtsälen, sondern jeden Freitag von 14 bis 18 Uhr im Foyer des Rathauses. Für den reibungslosen Ablauf der Impfstraße sorgt vonseiten der Stadt Karin Akimesko. In dieser Woche wird bereits auch mit jenem Impfstoff geimpft, der an die mutierten Omikron-Varianten angepasst worden ist.

