Neu waren u.a. acht Fälle in einem Kindergarten im Bezirk Melk, teilte das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mit.

Nach einer Tanzveranstaltung im Bezirk Scheibbs wurden nunmehr neun Infektionen (minus acht), bei einem Automobilzulieferer unverändert elf Fälle gemeldet. Die Anzahl der positiv Getesteten in der Asylbetreuungsstelle Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) ist von 14 auf 13 gesunken, im Pflege- und Betreuungszentrum Türnitz (Bezirk Lilienfeld) blieb es unverändert bei 14. In einem Kindergarten im Bezirk St. Pölten-Land waren es am Mittwoch neun Fälle (am Vortag zehn), in einem Laufhaus im Bezirk Wiener Neustadt weiterhin neun und in der Justizanstalt Stein in Krems fünf (zuvor sechs).