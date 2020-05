Die Infizierte befand sich am Freitag ebenso wie die unmittelbar mit ihr in Kontakt gestandenen Kolleginnen sowie die Kinder der von ihr betreuten Gruppe in häuslicher Quarantäne, teilte Bürgermeister Christoph Prinz (Liste Flammer) auf der Homepage der Stadtgemeinde mit.

Es sei kein Kind erkrankt, hob Prinz hervor. Im Kindergarten seien derzeit nach Ansicht der Gesundheitsbehörde auch "keine weiteren Schritte nötig", schrieb der Stadtchef.