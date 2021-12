Rückgang im Cluster in Justizanstalt Hirtenberg

Mit 52 Infizierten gab es um 18 weniger als am Vortag, gab man aus dem Büro von Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) bekannt. Unverändert 47 Infektionen wurden in der Justizanstalt Sonnberg (Bezirk Hollabrunn) verzeichnet. 33 positive Tests (minus drei) wurden in der Erstaufnahmestelle Traiskirchen (Bezirk Baden) gezählt.

