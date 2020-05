Sicherheitsmaßnahmen bei verschobenen GR-Wahlen in NÖ .

Bei der Wiederholung bzw. teilweisen Wiederholung der Gemeinderatswahlen in Alland, Ebreichsdorf (beide Bezirk Baden), Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) und Schrattenberg (Bezirk Mistelbach) am 7. Juni sollen angesichts der Corona-Pandemie Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Das Wahlrecht muss mit "möglichst wenig Risiko ausgeübt werden", so Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) am Samstag.