Kirchenkonzert mit Traditionsspiel in Baden .

Chorwerke aus vier Jahrhunderten und das „Cuxhavener Krippenspiel“, gelesen von ehemaligen Darstellerinnen und Darstellern, steht am heutigen 4. Adventsonntag um 16 Uhr beim von der Stadtgemeinde Baden mit veranstalteten Konzert in der Pfarrkirche Baden, St. Stephan am Programm.