Fashion Flohmarkt in Baden für die Krebshilfe

Yvonne Ruef und ihr Verein „Dancer against Cancer“ veranstalten am 24. Juni im LEZ (Leesdorfer Event Zentrum) einen Fashion Flohmarkt. Dabei gibt es hochwertige Second-Hand-Kleidung, Schuhe und Taschen von Dancer against Cancer, dem Charityverein für Krebspatientinnen und Krebspatienten, zu Schnäppchen-Preisen zu erwerben.

Die Einnahmen kommen zu 100 Prozent den Projekten der österreichischen Krebshilfe zu Gute.

Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt: Kaffee und Kuchen und der Leesdorfer Domfrizzante dürfen bei der Veranstaltung nicht fehlen.

Das „Dancer against Cancer“-Team von Yvonne Ruef und das LEZ freuen sich auf viele Besucher und Einkäufe für den guten Zweck!