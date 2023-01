Vier ausverkaufte Tanz-Shows in Baden

Eine „Winter-Tanzshow“ der Superlative fand voriges Wochenende in Baden statt: Die Halle B stand ganz im Zeichen großartiger Tänzer.

Von Streetjazz bis Videoclip- und Musical-Dance, von Ballett über Breakdance bis Hip Hop zeigte die Show die breite Vielfalt der Semesterkurse des DMD Dancestudios. Voller Begeisterung und mit viel Können tanzten die Kinder und Jugendlichen in insgesamt vier ausverkauften Shows.

Vor über 20 Jahren gründete Daniela Mackh das Badener Tanzstudio, die Idee einer Semester-Abschluss-Show hatte sie schon früh: „Was gibt es Schöneres, als das Erlernte auch auf einer Bühne zu zeigen und in der Gruppe gemeinsam dem schönsten Hobby der Welt nachzugehen. Waren es anfangs kleine Aufführungen, ist das Interesse am Kursangebot mittlerweile so groß, dass wir in der Halle B zeigen können, woran die jungen Tänzerinnen und Tänzer im Semester so arbeiten. Unsere Kurse sind alle so ausgerichtet, dass man bei der Show mitmachen kann, aber nicht muss. Wichtig ist die Freude am Tanzen und unsere Erfahrung zeigt uns, dass die meisten die Shows als Höhepunkt sehen und sich an der Bühnenerfahrung erfreuen“, erzählt Daniela Mackh.

Über 400 Kinder und Jugendliche sind es, die bei so einem Wochenende auf der Bühne stehen und deren Eltern und Freunden gefällt es sichtlich, gleicht die Stimmung bei den Shows doch immer einem fulminanten Event. Die Trainerinnen und Trainer der einzelnen Kurse bei den DMD Dancestudios sind bestens ausgebildet und unterstützen die jungen Tänzer in ihrem Engagement, auf der Bühne einzeln und vor allem in der Gruppe als Formation gut zu performen.

Und dass sich die Begeisterung der Kinder und Jugendlichen auch auf die Erwachsenen überträgt, davon konnte man sich beim Winter-Wonderland live überzeugen – erstmals standen auch „Moms & Dads on Stage“ gemeinsam auf der Bühne!

Das Sommersemester bei DMD Dancestudios beginnt übrigens bereits mit der Schnupperwoche ab 13. Februar und die Termine für die DMD Summer Dreams Shows in der Halle B stehen auch schon fest: 16. bis 18. Juni.

