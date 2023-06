Pfarrfest für fleißige Kinder: Dank an Sternsinger & Co.

Als Überraschung startete das Fest mit einem Zirkusworkshop geleitet von Davidoof des MaMiZi-Kinderzirkus. Danach konnten sich die jungen Nachwuchsartisten mit Kuchen, Getränken und aus der Eistheke erfrischen und Kinder und Eltern ließen den Nachmittag gemütlich ausklingen.

Organisatorin Heidi Pesta und Andrea Karner. Foto: Stephanie Pirkfellner

32 Kinder und 15 Begleitpersonen zogen heuer am Dreikönigstag durch Alland und wünschten Glück und Segen. In der Pfarrgemeinde Alland wurden heuer Euro 5.236,52 für die Sternsinger Aktion gesammelt. In der Karwoche waren die fleißigen Ratschenkinder unterwegs. 23 Mädchen und Buben trotzten Wind und Wetter und hielten die Tradition des Ratschens in der Pfarrgemeinde aufrecht.