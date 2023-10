Baden: Party Time im Künstlerheim!

Schauspiel-Legenden: Erwin Steinhauer mit Achim Benning und Andrea Jonasson. Foto: Michael Fritthum, Künstlerheim Baden

„Es war ein schönes, gemütliches Fest mit vielen berührenden Begegnungen nach langer Zeit“, erzählt Geschäftsführerin und Heimleiterin Anneliese Fritthum strahlend. Die Heimbewohner feierten mit ihren jüngeren Kollegen in Salon und Garten bei sonnig-spätsommerlichem Wetter.

Unter den fröhlichen, prominenten Gästen genossen u.a. die Schauspiel-Legenden Erwin Steinhauer, Klaus Rott, Andrea Jonasson, Dany Sigl, der ehemalige Burgtheaterdirektor Achim Benning, Badens Bühnen erprobter Bürgermeister in Ruhe August Breininger, Badens Kulturchef Hans-Gerd Ramacher und Gastgeberin Gabriele Jacoby, Präsidentin des Vereins „Künstler helfen Künstlern“ das fantastische Buffet und die musikalischen Einlagen. Hier sei auch ein großer Dank an alle Mitarbeiter des Künstlerheims ausgesprochen, die in Zeiten der Pflegekrise fachlich wie menschlich großartige Arbeit leisten und ohne die Nichts geht.

Publikumsliebling und Rosenheim Cop Max Müller mit Johann Liemberger. Foto: Michael Fritthum, Künstlerheim Baden

Künstlerheim Flohmarkt am 7. Oktober

Nach dem Fest ist vor dem Fest und so geht das „Dankfest“ nahezu nahtlos in die Vorbereitungen zum „Künstlerheim Flohmarkt“ über, der am Samstag, 7. Oktober von 10 bis 16 Uhr im Theater am Steg mit Unterstützung der Stadtgemeinde Baden stattfindet. In den Seitengängen des geräumigen Erdgeschosses im Künstlerheim kann man bereits meterlange Kleiderständer behangen mit raren Modekreationen aller Art aus Theater- und Privat-Fundus bestaunen.

Seit 1996 jährlich durchgeführt, gilt dieser Flohmarkt mittlerweile als Traditionsveranstaltung wo Künstler und Prominente aus dem Besitz von Prominenten zahlreiche Sammlerstücke und Raritäten aus Film und Bühne verkaufen, darunter Kleider, Antiquitäten, Bilder und Schallplatte – heuer untermalt mit musikalischen Einlagen von Dany Sigl und Ulrike Steinsky. Der Reinerlös kommt wie immer der Erhaltung des Künstlerheimes zugute.

Und auch für kommendes Jahr stehen Große Festivitäten auf dem Programm, darunter das 60-jährige Bestehen des 1964 eröffneten Künstlerheims. Wer mehr über dessen traditionsreiche Geschichte erfahren will, dem sei Michael Fritthums Buch „Von k.u.k. zu KhK“ empfohlen.