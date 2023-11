Baden: Muskeltraining fürs Hirn

Die Badenerin Birgit Astl bietet als Demenzcoach in Baden und Umgebung Gedächtnistrainings, Validation sowie Beratung für Angehörige von Menschen mit demenziellen Erkrankungen an. Und schreibt auf Wunsch Lebensgeschichten auf.

In Einzel- und Gruppenstunden arbeitet Astl für ganz unterschiedliche Anforderungen: Rüstige Rentner, die fit ins Alter gehen möchten, trainieren gezielt in regelmäßigen Gedächtnis- und Motorik-Stunden. Demenziell erkrankte Menschen profitieren von abwechslungsreichen Gedächtnis-, Körper- und Wahrnehmungstrainings, die Alltagsfähigkeiten, Musik und Kreatives miteinbeziehen.

Die Trainings und Beratungen finden im privaten Umfeld der Klienten, in Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen sowie in Gruppen in Gemeinden statt.

„Hirntraining beugt vor!“

Weder existieren Wunderwaffen gegen Demenz, noch Sicherheit, dass man verschont bleibt, erklärt die Expertin. Forschende identifizierten für Alzheimer eine genetische Vorbelastung. Ist diese nicht gegeben, heißt es vorbeugen und keine Zeit verlieren: „Wir wissen gut Bescheid über gesunden Lebensstil und Stressreduktion. Erweitert um regelmäßiges Hirntraining, Motorik-Übungen und soziale Interaktion können demenzielle Erkrankungen erwiesenermaßen verhindert bzw. erfolgreich hinausgezögert werden,“ kennt Birgit Astl Auswege.

„Oft stellt die zeitliche Verzögerung das größte Problem dar. Die Krankheit startet manchmal schon vor 60, wobei sich funktionelle Defizite erst Jahre später zeigen.“ Sie ist sich sicher: „Hirntraining beugt vor!“

Demenzcoach Birgit E. Astl. Foto: privat

Zur Person: Birgit Astl

Die Arbeit als Demenzcoach erfordert gute Kenntnisse im Umgang mit Erkrankten und persönliches Engagement. Birgit Astl startete 2020 neben ihrer kreativen Unternehmensberatung die Ausbildung zur zertifizierten MAS Demenztrainerin bei der Alzheimer Akademie Bad Ischl. Parallel absolvierte sie beim Roten Kreuz den Kurs zur Validationsanwenderin nach Naomi Feil.

„Gemeinsam üben, Erinnerungen austauschen und lachen. Für viele Menschen das Beste am Tag. Alle Sinne werden aktiviert und Spaß ist garantiert“, umreißt Birgit Astl die Demenztrainings. „Am wichtigsten ist Regelmäßigkeit!“ Der Fokus liege auf der Förderung der vorhandenen Fähigkeiten. Als Coach ergreife sie die Initiative, greife aber nicht vor.

Ein kostenloses Erstgespräch können sich Interessierte unter 0676 401 0767 bzw. office@demenzcoach.at ausmachen.