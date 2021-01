Initiator ist der Berndorfer Markus Hafner. Im Gespräch mit der NÖN erklärt er, dass man keine Coronaleugner oder Rechtsextreme sei und dass der Protest keine parteipolitische Veranstaltung sei. Die Streckenführung wurde in Rücksprache mit der Stadtpolizei geändert und wird nicht über die Wassergasse führen. Abmarsch ist um 16.30 Uhr am Josefsplatz, wo der Demozug nach einem Rundweg durch die Stadt auch seinen Abschluss findet.

Die Schlagworte beim Aufruf zur heutigen Corona-Demo in Baden. Screenshot

Hafner rechnet mit 500 bis 3.000 Teilnehmern, das Interesse sei groß, sogar aus dem Südburgenland würden Leute extra mit dem Bus anreisen. Auf Anraten der Polizei wurde auch gebeten, keine Trillerpfeifen zu verwenden. Hafner betont, dass der friedliche Spaziergang nur unter der Bedingung erlaubt worden sei, dass ein Meter Abstand zwischen den Teilnehmern sei und ein Mundschutz getragen werden müsse. Das werde von ihm durchgesagt. Hafner bedankt sich im Vorfeld für die Kooperation mit der Polizei. Ziel des Protestes sei das Zurückfahren der harten Corona-Maßnahmen, so Hafner. „Wir kämpfen für Friede, Freiheit und Demokratie.“ Die Hauptrede werde der fraktionslose Landtagsabgeordnete Martin Huber aus dem Bezirk Melk halten. Bis September 2019 war Huber Klubobmann der FPÖ im NÖ Landtag.

Szirucsek: "Halte Demonstration für entbehrlich"

„Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ist in einer Demokratie zu respektieren. Es ist aber auch zu berücksichtigen, dass Versammlungen die öffentliche Sicherheit und das öffentliche Wohl nicht gefährden.“, sagt ÖVP-Bürgermeister Stefan Szirucsek zur heutigen Demonstration in Baden. „Für die Stadtgemeinde Baden war wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger, die am Freitagnachmittag ihre laufenden Grundbedürfnisse decken müssen (wie z.B. Lebensmittel einkaufen, notwendiger Kauf von Medikamenten in Apotheken, Abholung von bestellten Waren,…) durch die an der Versammlung teilnehmenden Personen nicht gefährdet werden. Viele Menschen können das nur am Freitagnachmittag erledigen. Die Interessen dieser Menschen sind zu schützen“, erklärt Szirucsek.

Gemäß der 2. COVID-19 Notmaßnahmenverordnung sei auch beim Betreten von Orten zum Zweck der Teilnahme an Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens 1 Meter einzuhalten. Die Bezirkshauptmannschaft Baden habe diese Aspekte bei ihrer Entscheidung abgewogen und berücksichtigt, so der Bürgermeister.

„Persönlich halte ich den Zeitpunkt in der aktuellen Situation mit noch immer zu hohen Infektionszahlen für falsch und daher die Demonstration für entbehrlich“, betont Szirucsek aber.