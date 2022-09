Großartige Performance der Kulturszene Kottingbrunn

Auf der Grundlage des Klassikers Don Quixote von Miguel de Cervantes schrieb Dale Wassermann 1959 ein TV-Stück. In diesem spielt der von der Spanischen Inquisition eingekerkerte Dichter den Mitgefangenen seinen Ritterroman vor und übernimmt dabei die Rolle Don Quixotes.

1965 wurde das zum Musical adaptierte Stück am Goodspeed Opera House in East Haddam im Bundesstaat Connecticut uraufgeführt. Am 22. November erfolgte die New Yorker Premiere mit Richard Kiley in der Titelrolle.

Die Musik stammte von Mitch Leigh, die Liedtexte schrieb Joe Darion. 1966 erhielt das Musical fünf Tony Awards, unter anderem für das „Beste Musical“ und den „Besten Schauspieler“.

Die deutschsprachige Erstaufführung in der Fassung von Robert Gilbert erfolgte am 4. Januar 1968 im Theater an der Wien unter Regie von Dietrich Haugk mit Josef Meinrad in der Titelrolle und Blanche Aubry als Aldonza sowie Fritz Muliar als Sancho Panza.