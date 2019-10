Die „Triestingtaler Hofgenüsse“ sind eine Initiative von 16 ambitionierten Bauern, die sich unter dieser Marke am kommenden Sonntag erstmals gemeinsam präsentieren.

„Hofgenüsse bedeutet für mich gemeinsames gutes Schaffen. Besonders wichtig ist mir dabei, unsere Kunden so einfach wie möglich mit hochwertigen Köstlichkeiten aus dem Triestingtal zu versorgen, um gemeinsam Gutes genießen zu können“ beschreibt Alexandra Balber aus Thenneberg die gemeinsame Motivation der teilnehmenden Betriebe.

Unter anderem werden Käse, Milch- und Fleischprodukte angeboten, sowie Säfte, Wein, Chutneys und vieles mehr. Dazu sagt die Geschäftsführerin der „Leader-Region“, Anette Schawerda: „Es freut mich sehr, dass aus einer gemeinsamen Vernetzungsveranstaltung mit der Bezirksbauernkammer diese großartige Initiative entstanden ist.“

Unter dem Motto „Gemeinsam Gutes genießen“ sind alle Interessierten am 13. Oktober ab 14 Uhr zur „GenussGalerie“ in die Weinhalle Rumpler in Berndorf/St. Veit herzlich eingeladen.