Die Adresse war der Polizei nicht unbekannt. Am 11. Jänner 2019 bot sich schon einmal ein ähnliches Bild auf dem Firmengelände: Damals wurde das Objekt von der Polizei umstellt und von Beamten des Sondereinsatzkommandos Cobra durchsucht. Es wurden damals 6.000 Canabispflanzen sowie 18 Kilogramm getrocknetes Marihuana sicher gestellt.

Diesmal war der Einsatzgrund von rund 15-20 Polizeistreifen ein ganz ein anderer. In einer Halle, in der zahlreiche Fahrzeuge gelagert werden, waren mehrere Tische fein gedeckt und ein Buffet aufgebaut. Zwischen 50 bis 70 Personen, darunter auch zahlreiche Frauen und Kinder, großteils ohne Masken und ohne Sicherheitsabstand, sollen an einer Feier teilgenommen haben. Vor dem Firmengelände parkten Luxuswagen aus mehreren europäischen Ländern. Die Polizei umstellte das Gebäude, ehe alle Teilnehmer der illegalen Party ihre Personalien zu Protokoll geben mussten. Gegen 18.30 Uhr war die Feier dann auch zu Ende und die Polizei räumte die Halle. Im Einsatz waren auch Diensthunde, Beamte der Einsatzeinheit der Polizei Niederösterreich, Kriminalbeamte und Bezirkskräfte aus Baden. Wie viele Anzeigen es gab, war am Sonntagabend noch nicht bekannt!