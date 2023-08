Große Feierlichkeit im Triestingtaler Heimat- und Regionalmuseum

Rosemarie und Wolfgang Stiawa können nach ihren 60 Jahren Gemeinsamkeit auf ein bewegtes Leben zurückblicken, sie lernten sich im Erholungsheim Weissenbach kennen und lieben. Geheiratet wurde am 17. August 1963 in der Wallfahrtskirche Hafnerberg.

Rosemarie Stiawa und Wolfgang betrieben einige Jahre bis zur Geburt ihrer Tochter Bettina ein Geschäft in der Alexanderstraße in Berndorf. Jahre später war Rosemarie beliebte Verkäuferin in der Bäckerei Stangl. Dazwischen kellnerte sie jahrelang in einem Nobellokal in Wien, ihr Wolfgang lernte bei der Firma Hofbauer in Berndorf und arbeitete bis vor einem Jahr noch aktiv als Vertreter einer Handelsfirma.

Sein Steckenpferd war und ist aber immer sein geliebtes Triestingtaler Heimat- und Regionalmuseum in Weissenbach, wo er von seiner Rosemarie tatkräftig bei jedem Anlass unterstützt wird. Tochter Bettina richtete ihren Eltern eine wunderschöne Feier anlässlich ihrer Ehrentage aus, selbstverständlich im geliebten Museum.

Herzliche Gratulationen kamen von Bruder Josef Failer, Bürgermeister Johann Miedl (ÖVP) samt seiner Hermi und von Vizebürgermeister Josef Ungerböck und seiner Friedl.

Das Geburtstagskind Wolfgang Stiawa wurde von NÖN-Mitarbeiter Dietmar Holzinger mit Original-Literatur aus Tschechien beschenkt, dem Land von Stiawas Ahnen. Foto: Elfi Holzinger