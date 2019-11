Der Startschuss in die Vorweihnachtszeit fällt in Traiskirchen mit dem Rocking Christmas-Konzert "Pete Art and the Rock'n'Roll Junkies" am Samstag, 30. November von 17 bis 20 Uhr am Hauptplatz. Einen Tag darauf, am 1. Dezember, schließt ein Gospel-Konzert mit den Favorhythm Gospel Singers ab 16 Uhr nahtlos daran an. Auch hier ist der Eintritt frei.

Der Nikolaus darf in der Adventzeit natürlich auch nicht fehlen - er ist am Freitag, 6. Dezember von 15 bis 18 Uhr im Stadtpark zu Gast. Der traditionelle Adventmarkt Möllersdorf-Traiskirchen im Kammgarnareal des Museums Traiskirchen findet am Freitag, 13. Dezember von 15 bis 20 Uhr und am Samstag, 14. Dezember von 12 bis 20 Uhr statt. Die Gastronomie hat jeweils bis 22 Uhr geöffnet.

Am Heiligen Abend selbst, am 24. Dezember, wird zum Kasperltheater "Warten auf das Christkind" in den Kammgarnsaal geladen. Los geht es um 10 Uhr. Nach den Feiertagen, am 31. Dezember, lädt die Stadtgemeinde schließlich zum "Kindersilvester" auf den Hauptplatz. Start ist um 16 Uhr.