Die Geister sind bald los Halloweenpfad in der Traiskirchner Arkadia

Seit 25. Oktober sind zur Halloween-Einstimmung in Traiskirchen die Geister los. Im Bild: Jasmin Mannhart vom Tourismus- und Wirtschaftsförderungsverein (TWFV) bei den Halloween Holzgespenstern. Foto: lets make fotos

Werbung Jetzt reinklicken und ansehen! Anzeige Habt ihr schon unsere neuesten Videos und TV-Beiträge gesehen?