„A blutige G`schicht“ aus Pottendorf

Foto: NOEN

Wir schreiben den 3. September 1670, einer der schwärzesten Tage des Geschlechtes deren von Nàdasdy; es ist der Anfang vom Ende des Grafen Franz III. Nàdasdy, der seit den 1660er-Jahren unter anderem auf Schloss Pottendorf residierte. Frühmorgens „stürmen“ Kaiserliche-Dragoner unter Kommando von Graf Urschenbeck die Veste – die Burgwache war machtlos! „General Nàdasdy“, oberster Kronrichter von Ungarn, wurde aus dem Bett heraus verhaftet – Anschuldigung: „Hochverrat“ von Wien aus gesehen – „Patriotismus“ meinten die Ungarn…

Franz III. Nàdasdy 1622-1671 mit Gattin Anna, Juliana geborene Esterhàzy de Galàntha 1630-1669. Foto: Collage: Dietmar Holzinger

Auf der Festung Schächtitz (Cachtice), 179km von Wien entfernt, am Rand der kleinen Karpaten gelegen, thronte eines der mächtigsten Geschlechter Ungarns/Kroatiens – die „Nàdasdys“. In ihrer mächtigen Burg wird am 14. Jänner 1622 „Franz III. Nàdasdy von Fogarasföld“ geboren. Spielten seine Eltern Paul Nàdasdy und Judith geb. Rèvay, nicht gerade eine tragende Rolle in der Europäischen Geschichte, so war es bei seinem Großvater Franz Nàdasdy II., der „schwarze Ritter“ genannt, schon anders. Er war bei den Türken ein gefürchteter Gegner, der sich mit den islamischen Truppen blutige Gefechte lieferte und die Gemetzel meist siegreich beendete.

Die Großeltern – der Opa, der schwarze Ritter, Franz II. Nàdasdy, war bei den Türken ein gefürchteter Krieger – die Oma, die Blutgräfin, Elisabeth Bàthory, war eine blutrünstige Massenmörderin – Hintergrund Ruine Cachtice. Foto: Collage: Dietmar Holzinger

Grausige Spuren hinterließ seine Großmutter Elisabeth Bàthory-Nàdasdy, als „Blutgräfin“ ging sie in die Horror-Literatur ein. Sie besaß Burgen und Schlösser von Transsylvanien bis Wien und reiste mit ihrer Dienerschaft von einem Land- bzw. Stadtsitz zum anderen.

„Blutgräfin“ soll bis zu 650 Frauen auf Gewissen haben

Überall wo sie residierte, verschwanden Mädchen und junge Frauen. Die Gräfin schlachtete mithilfe der Dienerschaft die jungen Geschöpfe. Im Blut der Hingerichteten badete die Herrscherin und trank ihren ausrinnenden Lebenssaft. Die „Blutgräfin“ soll bis zu 650 Frauen auf dem Gewissen haben?! Übrigens war Elisabeth eine Verwandte von Vlad Tepes, der als Romanfigur des Dracula diente. Ihr Stammsitz „Schächtitz (Cachtice)“ wurde am 29. Dezember 1610 von Soldaten unter Graf György Thurzò eingenommen. Zahlreiche blutleere Hüllen sind in den „Burgkatakomben“ aufgefunden worden. Die „blutrünstige Blaublütlerin“ wurde in der eigenen Veste eingekerkert – Elisabeth Nàdasdy-Bàthory verstarb am 21. August 1614. Acht Jahre später ist an diesem blutträchtigen Ort der Enkel von „Elisabeth Bàthory“ – Graf „Franz III. Nàdasdy“ – geboren worden.

Die Schlacht bei Mogersdorf

Am 1. August 1664 fand eines der vielen Gemetzel (Türkenkrieg 1663/64) zwischen der kaiserlichen Armee unter Führung des Grafen Raimondo Montecuccoli und der osmanischen Hauptstreitmacht statt. Die habsburgischen Truppen mit ihren Verbündeten gingen als Sieger hervor. Mehr als 10.000 Seelen verbluteten zwischen Mogersdorf und St. Gotthard an der Raab. Trotz des Sieges der christlichen Truppen verhandelte Kaiser Leopold I. beim „Frieden von Eisenburg 1664“ zur Unzufriedenheit seiner Mitstreiter. Weite Gebiete der Königreiche Ungarn und Kroatien sollten den Türken überlassen werden. Der Hochadel dieser Landesteile konnte den Verträgen nichts abgewinnen – „Schandfrieden“ nannten die Magnaten diese Vereinbarung zwischen den Habsburgern und den Osmanen.

Die Magnaten-Verschwörung – geheimer Saal in der Burg Pottendorf

Kaiser Leopold I. im Theatergewand 1667 – der Habsburger war auf Schloss Pottendorf des öfteren bei Festlichkeiten zu Gast. Foto: Wikipedia

Durch die ungeschickten Verhandlungen des Kaisers Leopold I. mit den Türken begann es im Habsburgerreich zu brodeln, besonders der mächtige ungarische/kroatische Hochadel konnte nicht einsehen, dass die Osmanen immer mehr Einfluss über ihre Länder bekamen. Ab 1664 wurden geheime Bünde gegründet, die Magnaten schworen sich gegen ihren Herrscher „Kaiser Leopold I.“ ein. Die Habsburger sollten gestürzt werden und die Magnaten die Macht ergreifen. An den verschiedensten Orten gab es Zusammenkünfte der Rebellen.

Einer der geheimen Hauptquartiere war die Burg Pottendorf, hier in einem verborgenen Saal bzw. Kellergewölbe, mit einer Steinrose geschmückt, sollen die Verschwörer ihre Pläne ausgearbeitet haben. Die Steinrose veranlasste Nàdasdy zur folgenden Äußerung „So wenig diese Rose einen Geruch von sich gibt, so wenig sollte auch jemand wissen von unserer Verabredung in diesem Raum“ – übrigens wurde diese verborgene Stätte im Schloss bis heute nicht gefunden. Die Unterredungen blieben aber nicht geheim, irgendein „Judas“ verriet die Verschwörer. Wie schon anfangs erwähnt, wurde „Franz III. Nàdasdy“ in Pottendorf verhaftet.

Schloss Pottendorf / Darstellung im Heimatmuseum - Verhaftung von Nàdasdy mit Burgmodell / Märchenhafte Schloss-Spiegelung / Uralte Grabplatten im Inneren der Burg / die sagenumwobene Burgkapelle mit den verfallenen Wehrtürmen – Stand 2021. Foto: Collage: Dietmar Holzinger

Seine engsten Mitstreiter – der „Ban von Kroatien, Petar IV. Zrinsky“ und „Markgraf – Franz Christoph Frankopan“ – sind nach Wien an den kaiserlichen Hof gelockt worden, mit der Zusicherung des freien Geleites – dem war aber nicht so, die beiden wurden ebenfalls festgenommen und in Ketten nach Wr. Neustadt gebracht, wo sie sich schwerer Folter unterziehen mussten und wegen Hochverrates zum Tod verurteilt wurden.

Die Hinrichtung von Zrinski und Frankopan erfolgte am 30. April 1671 vor zahlreichen Schaulustigen durch das Schwert – der „Ban“ und der „Marktgraf“ verloren nicht nur ihren Kopf, sondern auch ihr Ansehen – anders sehen es die Kroaten – 1919 sind die beiden Adeligen von Wr. Neustadt in die „Kathedrale Zagreb“ umgebettet worden.

Am gleichen Tag, aber in der Kaiserstadt Wien, wurde „Franz III. Nàdasdy“ durch des „Richters Schwertes“ vom Leben in den Tod befördert, angeblich brauchte man einige Hiebe, bis das Haupt das mächtigen Ungarn in den bereitgestellten Weidenkorb rollte. Die drei „Volkshelden“ werden bis heute in Ungarn, sowie Kroatien sehr verehrt, ihre Gräber reichlich geschmückt.

Die Krypta

Krypta der Nàdasdy’s in Lockenhaus, ein Skelett mahnt von der Vergänglichkeit des Lebens. Foto: Foto Dietmar Holzinger

In meiner Funktion als „Friedhofsgucker“ steige ich hinab in das Dunkel des Totensaales tief unter der Pfarrkirche von Lockenhaus, hier ruhen sie, die „Nàdasdys“ im Mittelpunkt „Franz III.“ der Magnat, der gegen die Habsburger rebellierte – und im wahrsten Sinne des Wortes - Kopf und Kragen verlor.

Weitere Infos über Nàdasdy

1643 konvertierte Nàdasdy zum Katholizismus.

1644 heiratete er Gräfin Anna Juliana Esterhàzy, die Tochter des Palatins Graf Nikolaus Esterhàzy.

Nàdasdy gründete den Ort Neufeld an der Leitha, dieser diente als Grenzposten zu Ungarn – der Graf bekam das Diplom zur Einhebung von Maut.

Auf Schloss Pottendorf war auch des öfteren „Kaiser Leopold I.“ zu Gast. Ob der junge Kaiser da schon ahnte, dass Nàdasdy seinen Sturz vorbereitete…?

1665 gründete F.N. mit Hilfe des Buchdruckers Hieronymus Verdussen die „Pottendorfer Schlossdruckerei“.

Mehr über das Leben und Schaffen von „Franz III. Nàdasdy“ kann man im „Heimatmuseum Rother-Hof“ - Pottendorf, Hauptstraße 25, erfahren.

